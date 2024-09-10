調查：美國消費者換購電動汽車的意願下滑

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-10 17:30

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據《Yahoo 財經》報導，美國朝電動車轉型面臨更多的打擊，其中之一，是買家不願意購買新的電動車。

國際顧問諮詢顧問公司安永 (EY) 在其最新的行動消費者指數 (MCI) 中發現，只有 34% 的美國消費者計畫購買電氣化車輛 (即全電動、插電式混合動力或混合動力) 作為他們的下一輛車。這比安永在 2023 年調查的 48% 有所下降。

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想買純電動車的比例，更是從一年前的 22% 下降到僅剩 11%。

安永美洲汽車業務負責人 Steve Patton 表示，自 2020 年以來，人們對電動車的興趣和購買量大幅增加，但今年的 MCI 首次顯示需求下降。

Patton 認為，原因是與傳統汽油動力汽車相比，消費者對電動汽車長期價值缺乏了解，尤其是在維護方面。

南加州一家經銷商的總經理說，另一個可能的原因是，雖然電動汽車的維護成本較低，但這些車輛的成本要高得多，在車身或結構修理方面尤其如此。

安永的調查顯示，消費者對里程焦慮減少。這項調查發現，只有 24% 的受訪者認為，電動車續航里程有限是首要問題，低於一年前的 30%。安永發現，只有 23% 的受訪者擔心缺乏充電站，比去年的 34% 下降了 11 個百分點。

安永指出，另一個擔憂是電池更換成本，儘管這些擔憂可能沒有根據。這是因為電動車電池的預期壽命為 12-15 年或更長，通常比汽車的壽命還要長。

混合動力車的普及和其提供的靈活性，也可能削弱美國純電動車的銷售量。