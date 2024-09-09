9月魔咒發威！市場金流出現兩大利空因素 高盛下周一開始看跌美股

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-09 10:59

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美股「9 月魔咒」看來勢不可擋，準確預測今年夏末美股回檔的高盛 (GS-US) 全球市場董事總經理兼策略師 Scott Rubner 也轉向，上周三 (4 日) 出具研究報告指出從 9 月 16 起看跌美股。

這位技術專家在報告中說，「我們看到，在市場技術面轉為負面以前，客戶就更快行動，而不是等到月中才出手」，並稱上周一、二被問到技術市場更新次數，比今年整年還多。

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Rubner 指出，在上月 5 日「黑色星期一」後，市場交易風格變化更快了，而投資人最常問的問題是 9 月為何是全球股票和風險資產史上表現疲軟的一個月。

Rubner 表示，追溯過往數據發現，9 月下半月是標普 500 指數一年中表現最差的兩周。自 1928 年以來、在 9 月的最後 11 個交易日，標普的收益率中值有十日都為負值。 資金流可以解釋為什麼 9 月成為一年中疲軟的月份。

過去四年的 9 月裡，標普月線分別跌 4.87%、9.34%、4.76%、3.92%，那斯達克 100 指數分別跌 5.07%、10.6%、5.73% 和 5.72%，也就是至少跌超 5%，Rubner 認為，過往表現可能會提醒投資人必須避險。

報告還指出，美股進入 9 月的系統性持有時長完全恢復正常，企業開始步入不得回購的回購靜默期，退休基金季末供應充足，共同基金在本財年尾聲時出現一些重要調整。本月美股風險 / 風險價值 (VAR) 超過過去六個美國大選周期時期。

根據高盛估算，最近的回購靜默期從 9 月 13 日開始，有半數企業將不得進行回購，因此在上周五 (6 日) 為止一周將出現回購高峰。

此外，自美國勞動節後，美股供應量上周二 (3 日) 達 32 億美元，高評級債券的供應量達 430 億美元，創史上第三大單日規模，高盛交易部門櫃台依然活躍。

股票回購方面，8 月和 9 月是美股一年之中回購最強的兩個月，自今年初以來，企業實施庫藏股規模達創紀錄的 8930 億美元。

退休基金方面，美股進入 9 月前的資金流超過此前五個大選週期。根據 Milliman 100 退休基金指數，退休基金的充裕率達 103%。

Rubner 在報告中指出，他一直看到退休基金在轉向投資級信用債，同時降低股權風險，並利用免疫策略降低負債風險。由於資金充裕，退休基金一直在美國大選前降低股權風險。

共同基金方面，報告稱，高盛研究合計 554 檔大型共同基金後發現，今年 10 月是多數共同基金本財年最後一個月，10 月為財年末月的基金佔主動管理資產總額近 22%，其次是 12 月，約佔管理總資產的 20%。10 月屬於財年末，恐讓熱門共同基金對價格走勢產生不利影響，或者已經產生不利影響，因為年初迄今表現不佳的基金可能因報稅損失而拋售，年初至今表現優異的基金可能會減持或獲利回吐。