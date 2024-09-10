44%資方會發中秋獎金 平均約1357元 2成企業加碼發放

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-10 10:44

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下週二即是中秋佳節，yes123 求職網進行「龍年中秋禮金與過節計畫調查」，結果在今天 (10 日) 出爐！有 44.4% 的企業透露，今年「會發放」中秋獎金，秋節獎金平均 1357 元；對於今年的三節獎金 (春節、端午、秋節)：有 60.2% 的企業表示，總金額算「持平」；20.4% 表示是「增加」的，整體有 8 成是持平和增加獎金預算。

該調查發現，44.4% 會發放中秋禮金的企業中，有 32.1% 為「會發放中秋獎金，但不會發放中秋禮品」；12.3% 為「會發放中秋獎金，也會發放中秋禮品」，代表這些公司的員工最幸福。

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如果以企業「發獎金」比例來看，雖然沒過半，但仍多於去年的 41.9%，回升到三年以來新高。這也表示其餘的 55.6%，並不會給員工秋節獎金，而且還分成了兩類：有 31% 是「不會發放中秋獎金，但會發放中秋禮品」；剩下的 24.6%，屬於「不會發放中秋獎金，也不會發放中秋禮品」的情況，讓這些企業的員工「兩頭空」。

同時換算下來，等於有 43.3% 的企業表示，今年「會發放」中秋禮品給員工；若以資方「發禮品」的比例來看，高於去年的 41.1%。

若公司將發放秋節獎金，每位員工又能夠拿到多少錢呢？此次調查結果發現，有 34.9% 的企業預估，會發 800 元至 1,200 元不到；同時也有 25.3% 的企業透露，今年的獎金將超過 500 元至 800 元不到；另外，發 1,500 元以上至 2,000 元不到的，也佔了 10%。因此龍年平均發放的中秋獎金，則落在 1,357 元，比起去年的 1,295 元，等於多了 62 元，增幅為 4.8%。