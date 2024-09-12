零公設分攤比例將成真！陸多地修改建築法規 專家：對消費者與房市是雙贏

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-12 14:09

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近年來，越來越多中國城市開始盯上公寓大樓公設分攤比率，不少城市調整規則後，購買新建住房的人的得房率將普遍超過 100%。

今年廣州入市的新房，套內面積達到 100% 基本成為標配，因這個中國一線城市去年在戶型上做出很多調整，比如陽台面積佔比擴大到 20%、飄窗尺寸擴大到 0.8 米等等。

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今年 4 月，長沙推出的新措施也明確指出，居住建築陽台等按水準投影面積的 1/2 計入建築面積的部分，其水準投影面積之和按不超過套內建築面積 20% 控制，飄 (凸) 窗寬度可與房間等寬，出挑寬度不超過 0.8 公尺，中央空調設備平台和分體式空調外機擱板可同時設置，不大於每戶 4 平方公尺的設備平台不計入容積率和建築面積等。

在此新規下，長沙房屋的累計贈送面積最大可做到套內建築面積的 30% 左右，新屋得房率普遍可達 100%。

浙江多地隔月也推出「戶屬空中花園不計入建築面積和容積率，不參與相關配套指標計算，不計產權面積」的政策，有媒體計算後發現，新規出爐後，浙江新建住房的得房率將普遍超過 100%，甚至達到 120%。

廣東肇慶更從今年 5 月起規定，市內商品房實施按套內面積計價宣傳銷售，湖南省湘潭市本月甚至官宣，建商可實行按住房套內面積 (不含公攤面積) 計價宣傳銷售。

雖不是直接取消公設分攤比例，但這是目前中國房市出現轉變的信號，市場顯然將全面向高品質住宅轉型，鼓勵改善和置換。

對購屋者而言，一方面變相降低購屋成本，另一方面做大陽臺、做深飄窗等舉措提高了居住舒適度以及戶型功能性。

對於市場而言，新屋競爭力大大提升，可拉開與當前中古屋及「保障房」的差距。