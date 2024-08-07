台股暴漲暴跌心情洗三溫暖 投信投顧公會曝2投資心法
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-07 10:04
近期全球股市及台股指數暴漲暴跌，讓許多投資人心情也跟著波動不已，投信投顧公會強調，國內基本面仍屬穩健，股價漲多後的回檔為良性的修正波段，投資人此時可以正面態度檢視自己的投資標的，並針對二種不同風險型態的投資人，分別提供適合的投資心法。
對於積極型的投資人，通常以股票型基金等波動性較大的投資標的為主。當股市出現回檔整理的格局時，以長期投資的眼光來看，此時正是積極型投資人入市或加碼的好時機。
若是以定期定額的方式投資基金的投資人，投信投顧公會提醒「紀律投資」絕對是未來享受投資成果的不二法則，也就是無須理會市場的雜音，堅定維持既有的投資方式（扣款金額、扣款頻率、扣款時間等），才能把握時機累積基金單位數及未來財富。
對於穩健型投資人，投信投顧公會表示，不論是境內基金或境外基金，都已有風險報酬各異的投資選擇，投資人可以掌握「多元投資」的原則。即使全球股市震盪幅度較大時，並非所有資產類型的基金都是同方向的走勢。
例如市場人士對於美國聯準會未來降息的預期愈來愈高，近期債券型基金的表現就相當亮眼，穩健型投資人適度調整債券基金部位便有機會參與債市的多頭行情。投資人可以自行選擇搭配不同類型的共同基金，掌握不同資產類型的投資機會，或是直接以平衡型或多重資產型基金為主，由基金經理人視各個投資市場的展望調整適當的配置部位。
投信投顧公會表示，這二種方式在全球主要股市同步回檔的階段，都是相對穩健的投資策略。
投信投顧公會建議，市場波動是常態，投資人要保持理性，依自己的投資目的、風險型態決定資產配置，不要因為市場一時的劇烈波動，就做出大量殺出或停止投資等影響自身長期投資目標的決策，而應冷靜關注投資標的的基本面，避免盲目跟隨，做出對自己最有利的投資決策。
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