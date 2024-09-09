外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.78%，報0.6126元
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 18:20
截至台北時間09日18:20，紐元/美元下跌0.0048點跌幅達0.78%，暫報0.6126點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.68%
- 近 1 週：-1.20%
- 近 3 月：+1.05%
- 近 6 月：+0.02%
- 今年以來：-2.34%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.73，本日下跌0.81%
- 美元/挪威克朗相關性-0.71，本日下跌1.01%
- 美元/新加坡幣相關性-0.67，本日下跌0.32%
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