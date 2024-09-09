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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.78%，報0.6126元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 18:20


截至台北時間09日18:20，紐元/美元下跌0.0048點跌幅達0.78%，暫報0.6126點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.68%
  • 近 1 週：-1.20%
  • 近 3 月：+1.05%
  • 近 6 月：+0.02%
  • 今年以來：-2.34%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.78，本日下跌0.29%
  • 英鎊/美元相關性0.64，本日下跌0.37%
  • 歐元/美元相關性0.54，本日下跌0.34%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.73，本日下跌0.81%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.71，本日下跌1.01%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.67，本日下跌0.32%

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紐元/美元0.6129-0.73%
澳元/美元0.665-0.30%
英鎊/美元1.3079-0.34%
歐元/美元1.104-0.39%

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