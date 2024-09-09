鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至6.19元，預估目標價為221元
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 18:11
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對上銀(2049-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.15元上修至6.19元，其中最高估值7元，最低估值5.36元，預估目標價為221元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7(7)
|10.29
|11.27
|最低值
|5.36(5.36)
|6.66
|7.66
|平均值
|6.09(6.06)
|8.32
|9.8
|中位數
|6.19(6.15)
|8.14
|9.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|24,980,000
|28,713,000
|31,417,080
|最低值
|23,683,000
|25,435,000
|27,089,000
|平均值
|24,497,620
|27,230,820
|29,496,540
|中位數
|24,527,000
|27,234,900
|29,433,430
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.75
|12.98
|10.36
|6.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,632,772
|29,314,648
|27,265,162
|21,266,659
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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