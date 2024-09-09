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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至6.19元，預估目標價為221元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 18:11


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對上銀(2049-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.15元上修至6.19元，其中最高估值7元，最低估值5.36元，預估目標價為221元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7(7)10.2911.27
最低值5.36(5.36)6.667.66
平均值6.09(6.06)8.329.8
中位數6.19(6.15)8.149.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值24,980,00028,713,00031,417,080
最低值23,683,00025,435,00027,089,000
平均值24,497,62027,230,82029,496,540
中位數24,527,00027,234,90029,433,430

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.7512.9810.366.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,632,77229,314,64827,265,16221,266,659

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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