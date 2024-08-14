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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至6.28元，預估目標價為228.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 12:10


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對上銀(2049-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.32元下修至6.28元，其中最高估值10.6元，最低估值5.36元，預估目標價為228.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.6(10.6)11.0512.6
最低值5.36(5.36)7.448.4
平均值6.66(6.69)8.8710.35
中位數6.28(6.32)8.3510.37

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值28,090,00030,518,00034,746,000
最低值24,095,67026,962,00028,496,000
平均值25,003,47027,828,93030,345,170
中位數24,727,24027,294,31029,809,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.7512.9810.366.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,632,77229,314,64827,265,16221,266,659

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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