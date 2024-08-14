鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至6.28元，預估目標價為228.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 12:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對上銀(2049-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.32元下修至6.28元，其中最高估值10.6元，最低估值5.36元，預估目標價為228.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.6(10.6)
|11.05
|12.6
|最低值
|5.36(5.36)
|7.44
|8.4
|平均值
|6.66(6.69)
|8.87
|10.35
|中位數
|6.28(6.32)
|8.35
|10.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28,090,000
|30,518,000
|34,746,000
|最低值
|24,095,670
|26,962,000
|28,496,000
|平均值
|25,003,470
|27,828,930
|30,345,170
|中位數
|24,727,240
|27,294,310
|29,809,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.75
|12.98
|10.36
|6.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,632,772
|29,314,648
|27,265,162
|21,266,659
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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