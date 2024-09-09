【量大強漲股整理】台股開低走高，CPO股逆勢突圍，有機會續航?關鍵看什麼?如何掌握【Q3主流股】?

鉅亨研報 2024-09-09 17:27

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加權指數，今日開低震盪走高，終場下跌 290.75 點，收在 21144.44 點，成交量 3024 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 501.23 億，投信買超 85.82 億，自營商賣超 116.16 億，三大法人合計賣超 531.57 億，其中，投信連 17 買，累計 768.63 億。

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美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 1.01%，標普 500 指數下跌 1.73%，納指下跌 2.55%，費半下跌 4.52%；美國 8 月非農新增就業 14.2 萬人，低於預期 16.4 萬人，修正後前值 8.9 萬人，雖不如市場預期，但明顯高於前值，顯示就業市場正在回溫；美國 8 月失業率 4.2%，符合預期 4.2%，前值 4.3%，失業率穩定下降，顯示就業狀況漸漸轉佳；擁有永久貨幣決策投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 稱，現在降息是合適的，更平衡的經濟已經為央行降息打開了大門，全面的行動方針將取決於經濟表現，2024 年 9 月 18 日，美國聯準會將會公布基準利率，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月降息 1 碼的機率為 63%，降息 2 碼的機率為 37%，(NVDA-US) 輝達，下跌 4.09%，收在 102.83 美元，華爾街分析師認為，輝達目前的股價已經相對合理，適合長線布局；台股方面，加權指數，今日開低震盪，盤中下跌逾 500 點，來到 20922 點，但隨即反彈向上，留下長影線，顯示低接買盤湧現，終場下跌 290.75 點，收在 21144.44 點，預期明天有望繼續反彈上攻；(AAPL-TW) 蘋果，將於 9 月 10 日舉行秋季發表會，有助於蘋概股領先反彈上漲。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 2.07%，收在 899 元，9 月 12 日即將除息，是採季季配息制度來，首次配發每股 4 元現金股利，千億銀彈即將報到，外資圈指出，台積電最近已連五次端出一日填息好表現，本次最大考驗是美股波動，但在台股量能不繼環境中，火速填息機會依然極高，外資看台積電目標價多達 1,200 元以上；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.55%，收在 172 元，8 月營收 5,483 億元，年增 32.8％，為歷年同期新高，累計前八月營收 3.99 兆元，年增 9.5％，也創歷年同期新高，展望第三季，鴻海指出，現已進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第三季將會有季增及年增表現，目前能見度較前次預估時更佳；(2454-TW) 聯發科，下跌 3.49%，收在 1105 元，執行長蔡力行表示，AI 資料中心相關需求來得比預期多又快，對於半導體業來說是大好機會，聯發科也會和 AI 伺服器相關生態系建立更緊密的合作關係。

今日盤面焦點族群是矽光子概念股，(2330-TW) 台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；

【3081 聯亞】，狂噴 + 8% 以上，再創波段新高! 來到 207.5 元大關，175=>207.5，預告後大漲 18%；8 月營收 1.07 億，年月雙增，年增率來到 76%，激勵股價再度噴出! 即使分盤也給他創新高!

【3450 聯鈞】，逆勢大盤狂噴 + 7%，來到 168 元大關! 領先在 8/8 公開預告，後就一路噴出! 狂飆因漲太兇，即使被分盤也大漲向上，顯示出強中之強，公布七月分獲利，淨利 YOY 來到 1150%，甚至八月營收，最新公佈來到 YOY+40%，標標準準的由虧轉盈股，當然股價持續發動!

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雙連的大漲 =>【3450 聯鈞】,【聯亞】佳螢通通領先預告在前面!

功率半導體暨雷射封裝廠 (3450-TW) 聯鈞，上漲 7.01%，收在 168 元，8 月營收 6.58 億，月增 2%，年增 40%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，也已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程，近期被納入 MSCI 全球小型指數及法人看好今年營運可望轉虧為盈的帶動下，股價有望繼續上漲；(3081-TW) 聯亞，上漲 8.36%，收在 207.5 元，8 月營收 1.07 億，月增 2%，年增 77%，全球 CSP ( 雲端服務提供商 ) data center 出貨主力依然是 400G，但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級，聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者；(4979-TW) 華星光，亮燈漲停，收在 113.5 元，高速傳輸需求由 400G 轉向 800G，大客戶 (MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組，今年下半年 800G 產品有機會明顯放量。

(8076-TW) 伍豐，上漲 0.54%，收在 37 元，伍豐 AIoT Platform 軟體服務今年上線台數增加 3,000 多台，成長幅度達 3 倍以上，隨著功能更新，以及客戶導入時程從今年 9 月開始加速，配合明年平台與電商客戶對接合作帶動下，營收占比可望從不到 10％水準呈現倍數增長，再加上伍豐持股 9.4％的 (6869-TW) 雲豹能源，目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠，擴大綠電供應，此外，旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案，工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元，預計 2029 年完工，2030 年正式營運，將會長期貢獻營收未來前景看好，有望帶動伍豐股價上攻。

(3086-TW) 華義，上漲 8.29%，收在 209 元，再創波段新高，華義代理的和風日系 RPG 手遊《妖界黃昏 - 妖怪皇帝與終焉的夜叉姬》7 月 30 日宣布於台港澳雙平台正式上市，號召玩家一同加入幻妖界，守護魑魅魍魎，成長動能可期，除遊戲代理或聯運外，也將透過平台的營運特性逐步拓展營運範圍，規畫將陸續納入社群, 討論版, 實況, 影音，以及二次元等其他娛樂內容等營運項目，華義藉由之前取得《遊戲大亂鬥》社群平台，未來將透過經營遊戲社群平台，與平台或其他專案串連，打造出華義的娛樂平台生態系。

(3013-TW) 晟銘電，上漲 3.33%，收在 108.5 元，8 月營收 8 億元，年增 45%，不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，為了消化大量訂單，目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收。

(2330-TW) 台積電為持續推進摩爾定律，董事長暨總裁魏哲家曾親口證實，FOPLP（面板級扇出型封裝）正如火如荼進行中，已成立研發團隊及生產線，但目前仍在初始階段，魏哲家預告 3 年時間有望能有相關成果，相關供應鏈將長期受惠，股價仍有上漲空間，(3535-TW) 晶彩科，上漲 2.53%，收在 68.8 元，晶彩科近年衝刺 AOI 業務。有效提升獲利率，旗下 AI／AOI 設備獲得 Micro LED, 半導體及 PCB 產業採用，期待未來出貨再放量。

2023 年美國總統拜登宣布寬頻網路基礎建設計畫，從基建案中提撥逾 420 億美元打造高速網絡，目標在 2030 年前讓所有美國家庭都能快速上網，網通股將長期受惠；(3025-TW) 星通，亮燈漲停，收在 65.4 元，8 月營收 7776 萬，年增 243%，星通不僅深耕關鍵任務網路，也強化資安解決方案，推出多功能一站式傳送存取設備新產品，目前已成功打入美國, 印度, 東歐, 東南亞的電力及鐵路市場，預計 2024 年新產品將會陸續貢獻營收。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師