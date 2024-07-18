夏到了！來永康街刷台灣Pay享20%現金回饋 刷華銀卡再加碼2%

華南銀行為挺商圈經濟，並持續推廣行動支付深入民間消費，與永康商圈店家攜手自即日起至 113 年 10 月 15 日止舉辦「台北永康商圈 X 台灣 Pay 消費 20% 回饋」活動，消費者只需前往永康商圈指定商家，使用台灣 Pay 綁定「金融卡 / 帳戶」單筆不限金額消費，即可享有 20% 現金回饋，每一「金融卡 / 帳戶」最高回饋 600 元，回饋總金額有限，送完為止。

此外，使用華銀支付 (台灣 Pay) 消費扣款，還可拿實際付款金額 2% 等值 nPoint 紅利點數，於當日下一筆台灣 Pay 交易折抵金額，等於消費者於永康商圈消費可享有現金及紅利回饋雙重優惠。