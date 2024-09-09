盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.75%，總成交額0.48億
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:05
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，09日09:05相關指數下跌2.75%，總成交額0.48億元，大盤占比0.21%。
該產業上漲家數0、下跌家數8、平盤家數0。領跌個股全國(9937-TW)09日09:03股價下跌3元，報63.0元，跌幅4.55%。
油電燃氣近5日下跌8.18%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-8.18%
|-3.74%
|近一月
|-16.17%
|+2.71%
|近三月
|-20.5%
|-1.94%
|近六月
|-25.05%
|+8.34%
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