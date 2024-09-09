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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.75%，總成交額0.48億

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:05


台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，09日09:05相關指數下跌2.75%，總成交額0.48億元，大盤占比0.21%。

該產業上漲家數0、下跌家數8、平盤家數0。領跌個股全國(9937-TW)09日09:03股價下跌3元，報63.0元，跌幅4.55%。

油電燃氣近5日下跌8.18%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -8.18% -3.74%
近一月 -16.17% +2.71%
近三月 -20.5% -1.94%
近六月 -25.05% +8.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20996.6-2.05%
全國64-3.03%

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加權指數法興(購) 槓桿9.98
加權指數法興(售) 槓桿6.6

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