消費+資本支出雙降 日本下修Q2經濟成長率至2.9%
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-09 08:46
日本政府周一 (9 日) 下修第二季經濟成長率至 2.9%，低於原先預估的初值 3.1%，雖然擴張速度慢於預期，但仍足以支撐日本央行今年稍後升息。
日本內閣府表示，因資本支出、私人消費均小幅下滑，將第二季國內生產毛額（GDP）年化季比成長率下修至 2.9%。
GDP 中的資本支出部分第二季成長了 0.8%，較最初估計的 0.9% 增幅有所下調。經濟學家預計成長 1%；佔日本經濟一半以上的私人消費成長了 0.9%，而初步估數為成長 1.0%。
儘管兩項內需指標下滑會引起擔憂，但總體上仍支持日本央行行長植田和男不斷重申的觀點，即如果經濟成長和物價符合預測，將進一步升息。
經濟學家認為，這次下修數據並不會變整體情勢，日本經濟仍受到私人消費與企業資本支出走強而獲得動能，該報告可能讓日本央行繼續緊縮政策。
農林中金綜合研究所首席經濟學家 Takeshi Minami 表示，今天的數據不會影響日本央行的政策立場，但鑒於金融市場不穩定，本月不太可能再升息，但該行明確表示升息態度，因此年內再度升息的機率很高。
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