川普迎來好消息？「封口費」案宣判日延到大選後
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-07 15:26
美國紐約州負責前總統川普「封口費」刑事案的法官默坎，周五（6 日）將該案宣判日延到 11 月 26 日，也就是美國總統大選日結束後，以免外界認為此案具有政治動機。
默坎表示，現在計劃在 11 月 26 日宣布「封口費」案的量刑，除非這起案件在此日期之前被駁回。他還表示，將在 11 月 12 日之前，就川普以總統豁免權為由要求推翻「封口費」案判決的請求做出裁判。
默坎說：「將推遲判刑，以免程序看似受到影響或企圖影響即將到來的總統大選，因為被告是候選人之一，儘管這種看法毫無依據… 法院是公平、公正、非關政治的機關。」
川普在社媒平台 TruthSocial 發帖文稱，對法官默坎的決定表示感謝。
今年 7 月 2 日，美國聯邦法官同意將「封口費」案的宣判日期由 7 月 11 日推遲至 9 月 18 日。川普的律師此前要求將 9 月 18 日的判決推遲到 11 月總統選舉之後。川普團隊最近表示，如果案件繼續推進，他們會立即提出上訴。
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