川普迎來好消息？「封口費」案宣判日延到大選後

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-07 15:26

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美國紐約州負責前總統川普「封口費」刑事案的法官默坎，周五（6 日）將該案宣判日延到 11 月 26 日，也就是美國總統大選日結束後，以免外界認為此案具有政治動機。

默坎表示，現在計劃在 11 月 26 日宣布「封口費」案的量刑，除非這起案件在此日期之前被駁回。他還表示，將在 11 月 12 日之前，就川普以總統豁免權為由要求推翻「封口費」案判決的請求做出裁判。

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默坎說：「將推遲判刑，以免程序看似受到影響或企圖影響即將到來的總統大選，因為被告是候選人之一，儘管這種看法毫無依據… 法院是公平、公正、非關政治的機關。」

川普在社媒平台 TruthSocial 發帖文稱，對法官默坎的決定表示感謝。