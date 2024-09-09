鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至177.4元，預估目標價為3605元
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 08:11
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由176.24元上修至177.4元，其中最高估值188.4元，最低估值164元，預估目標價為3605元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|188.4(188.4)
|212.48
|215.33
|最低值
|164(164)
|143.06
|150.67
|平均值
|177.77(176.7)
|183.69
|189.59
|中位數
|177.4(176.24)
|185
|191.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|64,424,680
|74,580,250
|80,015,680
|最低值
|55,039,710
|58,715,700
|60,748,910
|平均值
|58,472,580
|66,842,170
|69,120,010
|中位數
|58,367,000
|66,936,500
|68,436,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|134.13
|169.52
|139.28
|182.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
|55,944,489
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
相關權證
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股急跌，機會在哪？新材料飆股逆勢衝刺，你不可不知道的操作
- 盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額31.60億
- 〈台股盤後〉連續反彈2天惜未能收復5日線 周線長黑跌833點
- 操盤手周報：『輝達概念股』兵敗如山倒，本周換『蘋概股』變盤？
下一篇