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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至177.4元，預估目標價為3605元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 08:11


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由176.24元上修至177.4元，其中最高估值188.4元，最低估值164元，預估目標價為3605元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值188.4(188.4)212.48215.33
最低值164(164)143.06150.67
平均值177.77(176.7)183.69189.59
中位數177.4(176.24)185191.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值64,424,68074,580,25080,015,680
最低值55,039,71058,715,70060,748,910
平均值58,472,58066,842,17069,120,010
中位數58,367,00066,936,50068,436,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS134.13169.52139.28182.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,842,24747,675,22846,962,40255,944,489

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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