鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至6.94元，預估目標價為116元
鉅亨網新聞中心 2024-09-07 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東陽(1319-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.9元上修至6.94元，其中最高估值7.5元，最低估值6.87元，預估目標價為116元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.5(7.5)
|7.42
|7.73
|最低值
|6.87(6.87)
|7.11
|7.73
|平均值
|7.04(7.04)
|7.28
|7.73
|中位數
|6.94(6.9)
|7.25
|7.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|25,648,000
|27,677,000
|28,801,000
|最低值
|24,885,000
|26,309,000
|28,801,000
|平均值
|25,360,290
|27,158,400
|28,801,000
|中位數
|25,484,000
|27,206,000
|28,801,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.1
|3.64
|1.16
|1.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,858,806
|21,282,606
|18,380,295
|17,322,986
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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