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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額31.60億

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 09:04


台股今日光電業類股表現疲軟，06日09:04相關指數下跌2.07%，總成交額31.60億元，大盤占比13.19%。

該產業上漲家數40、下跌家數19、平盤家數9。領跌個股大立光(3008-TW)06日09:03股價下跌210元，報2715.0元，跌幅7.18%。

光 電 業近5日下跌6.26%，集中市場加權指數下跌4.57%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 -6.26% -4.57%
近一月 +8.95% +6.84%
近三月 +3.99% -1.38%
近六月 +9.26% +9.29%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21305.540.56%
大立光2770-5.30%

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加權指數法興(購) 槓桿10.24
加權指數法興(售) 槓桿5.17
大立光法興(購) 槓桿10.45

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