盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額31.60億
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 09:04
台股今日光電業類股表現疲軟，06日09:04相關指數下跌2.07%，總成交額31.60億元，大盤占比13.19%。
該產業上漲家數40、下跌家數19、平盤家數9。領跌個股大立光(3008-TW)06日09:03股價下跌210元，報2715.0元，跌幅7.18%。
光 電 業近5日下跌6.26%，集中市場加權指數下跌4.57%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.26%
|-4.57%
|近一月
|+8.95%
|+6.84%
|近三月
|+3.99%
|-1.38%
|近六月
|+9.26%
|+9.29%
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