台股急跌，機會在哪？新材料飆股逆勢衝刺，你不可不知道的操作
鉅亨研報 2024-09-05 18:00
美國經濟數據低於市場預期，加上輝達傳出被調查壟斷，引發市場動盪，急跌後需要時間化解賣壓；台股跟著回測，外資大賣千億，大跌千點摜破月線，月季線下彎，盤勢偏弱，要重新等待止跌訊號，今天沒破昨天低點，初步止跌，明天站穩今天高點就正式止跌，挑戰月季線反壓，屆時再擴大操作，外資空單近期回補萬口，這是好現象，持續留意籌碼動向。
大華國際投顧蘇建豐認為，盤勢震盪，優先留意產業趨勢往上的族群，半導體還是營收最穩定的族群，半導體設備和扇出型面板級封裝以及矽光子都可以留意，8/26 跟投資朋友特別推薦矽光子族群，果然大漲特漲，聯均 (3450-TW) 大漲創高，聯亞 (3081-TW) 大漲 + 50%；弘塑 (3131-TW)，均華(6640-TW)，均豪(5443-TW)，志聖(2467-TW)，友威科(3580-TW)，鑫科(3663-TW)，東捷(8064-TW)，光聖(6442-TW)，上詮(3363-TW)，波若威(3163-TW)，前鼎(4908-TW)，訊芯 - KY(6451-TW) 等。
蘋果新機準備發表，可望迎來換機潮，手機相關概念股都可以關注，華通 (2313-TW)，玉晶光(3406-TW)，大立光(3008-TW)，全新(2455-TW)，穩懋(3105-TW)，宏捷科(8086-TW)，台光電(2383-TW)，台燿(6274-TW)，欣興(3037-TW)，景碩(3189-TW) 等。
8 月股災撼動不了蘇建豐的績效，蘇建豐領軍打出美好的一仗，友威科操作三次，總共大賺 + 114%，鑫科操作兩次，總共大賺 + 100%，精聯大賺 + 47%，短打擎亞大賺 + 28%，新主力股長華 (8070-TW)，漲不停大賺 + 34%，接著聯亞再大賺 + 50%，總共大賺 + 373%，飆股一檔接著一檔，蘇建豐都是提早佈局，買在市場上沒人知道的時候，後面成為市場主流，輕鬆賺錢，盤勢回測，後面有更大的上漲空間，現在是機會！
【9 月飆股 - 聯亞】，9 月還未到，股價先狂飆，矽光子概念，7 月營收年增 89%，第四季新產品要放量出貨，營收和獲利開始大成長，8/26 股價剛站回月線開始佈局，股價 129~197 元，持股大賺 + 52%，短線急漲進行價差操作賣一半，目前被處置，不會改變原本趨勢，剩餘持股續抱即可，最有爆發力的矽光子，恭喜大家！
【隱藏矽光子飆股】，市場上不知道的祕密，切入 CPO 矽光子，市場上最便宜的矽光子概念股，題材一旦釋出，複製聯亞狂飆模式，9 月市場上最大贏家，你一定要賺到，在市場上沒人知道的時候佈局，簡單迎接大獲利。
【新主力股 - 長華】，積極切入先進封裝以及扇出型面板級封裝的材料，轉投資興櫃股王新應用材料 5 千多張，目前在興櫃股價逼近 600 元，成本 40 元，年底上櫃後貢獻獲利高達 5 個股本，題材陸續發酵，股價創高來到 64.5 元，持股 48~64.5 元，持股已經大賺 + 34%，價差操作賣一半獲利放口袋，跟著蘇建豐低檔佈局，簡單大獲利！
【新材料飆股 - 達興材料 (5234-TW)】，研發先進製程以及先進封裝材料，下半年開始量產出貨，營收和獲利準備起飛，低檔轉強的時候佈局，今天大漲 8% 多，隨時要創高，潛在上漲 + 30~50%，繼續搶錢！
【衝刺戰鬥營】股災你害怕嗎？龍哥領軍，獲利安心！鎖定好標的，獲利空間更大！
恭賀，9 月飆股 3081 聯亞大賺 + 50%，新材料飆股 5234 達興材料大漲，全新短線衝刺戰鬥營，一路進擊！
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
台股急跌，機會在哪？新材料飆股逆勢衝刺，你不可不知道的操作。
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