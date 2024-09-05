鉅亨研報 2024-09-05 18:00

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美國經濟數據低於市場預期，加上輝達傳出被調查壟斷，引發市場動盪，急跌後需要時間化解賣壓；台股跟著回測，外資大賣千億，大跌千點摜破月線，月季線下彎，盤勢偏弱，要重新等待止跌訊號，今天沒破昨天低點，初步止跌，明天站穩今天高點就正式止跌，挑戰月季線反壓，屆時再擴大操作，外資空單近期回補萬口，這是好現象，持續留意籌碼動向。

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【9 月飆股 - 聯亞】，9 月還未到，股價先狂飆，矽光子概念，7 月營收年增 89%，第四季新產品要放量出貨，營收和獲利開始大成長，8/26 股價剛站回月線開始佈局，股價 129~197 元，持股大賺 + 52%，短線急漲進行價差操作賣一半，目前被處置，不會改變原本趨勢，剩餘持股續抱即可，最有爆發力的矽光子，恭喜大家！

【隱藏矽光子飆股】，市場上不知道的祕密，切入 CPO 矽光子，市場上最便宜的矽光子概念股，題材一旦釋出，複製聯亞狂飆模式，9 月市場上最大贏家，你一定要賺到，在市場上沒人知道的時候佈局，簡單迎接大獲利。

【新主力股 - 長華】，積極切入先進封裝以及扇出型面板級封裝的材料，轉投資興櫃股王新應用材料 5 千多張，目前在興櫃股價逼近 600 元，成本 40 元，年底上櫃後貢獻獲利高達 5 個股本，題材陸續發酵，股價創高來到 64.5 元，持股 48~64.5 元，持股已經大賺 + 34%，價差操作賣一半獲利放口袋，跟著蘇建豐低檔佈局，簡單大獲利！

【衝刺戰鬥營】股災你害怕嗎？龍哥領軍，獲利安心！鎖定好標的，獲利空間更大！

恭賀，9 月飆股 3081 聯亞大賺 + 50%，新材料飆股 5234 達興材料大漲，全新短線衝刺戰鬥營，一路進擊！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股急跌，機會在哪？新材料飆股逆勢衝刺，你不可不知道的操作。

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