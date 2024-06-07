德麥5月營收5.38億元創同期新高年增14.58% 海外強攻馬國市場

德麥在台灣、中國大陸、馬來西亞、香港等市場，積極增加每月成交客戶數, 以推升業績的穩定增長。在各市場營運策略上，德麥指出，台灣市場仍將持續引進日韓流行商品，落實商品帶動原物料銷售商業模式，同時為解決缺工問題，將積極往 OEM 代工領域布局, 解決客戶痛點。

德麥在東南亞地區的開發，以馬來西亞為發展重點，2017 年開始就呈現雙位數成長，2024 年將再增加新加坡，如直接在新加坡設公司預期將會加速成長。至於在中國大陸市場的布局，中國大陸成長最大區域預期仍在上海，會增加資源投入，今年重點產品是包括日本麵粉及乳品都等高單價產品對業績成長貢獻愈來愈多；香港將持續重點客戶深耕。