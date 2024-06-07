德麥5月營收5.38億元創同期新高年增14.58% 海外強攻馬國市場
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-09 10:28
食品股王德麥 (1264-TW) 公布 5 月營收 5.38 億元，創歷史同期新高，月增 1.03%，年增 14.58%，呈現 2 月以來逐月走高的趨勢；1-5 月營收 26.15 億元，年增 15.54%。
德麥第一季賺回逾半個股本，以每股純益 5.08 元傲視食品類股，也改寫德麥獲利新高，德麥首季財報營收 15.57 億元，稅後純益爲 1.88 億元，年增 14.74%，每股純益 5.08 元。
德麥在台灣、中國大陸、馬來西亞、香港等市場，積極增加每月成交客戶數, 以推升業績的穩定增長。在各市場營運策略上，德麥指出，台灣市場仍將持續引進日韓流行商品，落實商品帶動原物料銷售商業模式，同時為解決缺工問題，將積極往 OEM 代工領域布局, 解決客戶痛點。
中國大陸市場方面，德麥指出，將延續今年增加成交客戶數及提升自製品產能兩二大目標，同時看好理性消費下，山姆會員店、盒馬等新零售商超崛起，將提振其代工廠的產品有效落地，目前除與烘焙設備廠新麥 (1580-TW)、三能 -KY(6671-TW) 協同作戰外，更將強化與其他設備廠商合作，提高商品｢上機生產｣能力。
德麥在東南亞地區的開發，以馬來西亞為發展重點，2017 年開始就呈現雙位數成長，2024 年將再增加新加坡，如直接在新加坡設公司預期將會加速成長。至於在中國大陸市場的布局，中國大陸成長最大區域預期仍在上海，會增加資源投入，今年重點產品是包括日本麵粉及乳品都等高單價產品對業績成長貢獻愈來愈多；香港將持續重點客戶深耕。
德麥 2023 年全年 58.38 億元，毛利率 33.15%，年減 1.38 個百分點，稅後純益達 6.76 億元，年增 6.72%，每股純益達 18.24 元。擬配發股利每股配發 14 元現金，也創新高。
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