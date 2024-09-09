8月CPI不如預期 通縮陰影仍籠罩中國

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-09 10:31

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中國 8 月消費者物價指數（CPI）的升幅不如預期，通縮陰影仍籠罩中國，眼下決策官員正在鼓勵家庭花錢，以達成全年經濟成長目標。

中國國家統計局周一（9 日）公布的數據顯示，8 月 CPI 較去年同期上升 0.6%，升幅大於 7 月的 0.5%，但小於經濟學家原估的 0.7%。

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自 2022 年底以來，生產者物價指數（PPI）一直陷入通縮，8 月數據較一年前下降 1.8%，降幅大於經濟學家預估的 1.5%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示：「8 月份，受高溫多雨天氣等因素影響，全國 CPI 環比季節性上漲，同比漲幅繼續擴大。」



不過，《彭博》指出，消費者延後消費，企業削減員工工資，疲弱的國內需求，提高了中國政府達成全年經濟成長目標的難度。

中國人民銀行（央行）前總裁易綱上周五罕見在外灘金融峰會上坦言，中國正面臨內需疲軟的問題，應專注對抗通縮壓力，強調政府官員必須採取積極的財政政策和支持性的貨幣政策，以支持經濟成長。

這是中國貨幣政策相關人士迄今對通縮最明確的發言，凸顯目前中國經濟成長正面對沉重壓力。

中國央行貨幣政策司司長鄒瀾上周四則表示：「降準的政策效果仍在持續顯現，目前金融機構的平均法定存款準備率約為 7%，還有一定的空間。」