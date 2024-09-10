驚！中國鋼材價格比白菜還便宜 何時能回穩？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-10 07:26

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經歷多日連續下探，中國國內期貨市場上螺紋鋼期貨主力合約 2501 在周一（9 日）盤中已跌破人民幣（下同）3,000 元 / 噸，較年初 4,000 元高點重挫 25%，更較 2021 年逾 6,000 元腰斬。

3,000 元 / 噸是什麼概念？據《證券時報》報導，食品商務網的數據顯示，9 月 9 日全中國白菜批發價格約 3 元 / 公斤，即 3,000 元 / 噸。也就是說，周一螺紋鋼期貨盤中最低價格，已經比白菜還便宜。

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近年來鋼材價格大幅下行，行業整體陷入虧損，產能過剩問題再度凸顯。在此背景下，業界主動限產的呼聲不斷，政策層面，工信部也發文，暫停新增鋼鐵產能置換。

鋼市「金九銀十」旺季已至，行業弱勢下，市場陰跌局面是否能扭轉呢？

行業分析師認為，當前鋼鐵行業弱勢仍存，後續隨著社會庫存去化，鋼材需求仍有望出線季節性回升。雖然鋼價整體反彈力道預料不強，但鋼企虧損面有望縮窄。

《蘭格鋼鐵網》分析師王國清表示，目前鋼鐵市場面臨國內需求不足的問題，國內粗鋼表觀消費量逐年下降。2024 年 1～7 月，粗鋼表觀消費量為 5.54 億噸，年降 4.3%。

今年以來，中國政府推出一系列穩增長措施，實施相對穩健寬鬆的貨幣政策，大規模設備更新及消費品以舊換新、支持房地產長期政策、超長期特別國債、地方債等多路資金陸續到位，持續為項目建設提供有力保障，有助於穩定國內需求。

但鋼鐵工業仍處於高產量、高成本、高出口、低需求、低價格、低效益的「三高三低」局面，鋼鐵行業面臨不小挑戰。

「從目前市場供需、價格和利潤來看，中國鋼鐵行業產能過剩明顯，尤其是在地產出現長周期拐點之後，地產對鋼材需求明顯下降，其他行業很難消化過剩的產能，出口一定程度能緩解過剩壓力。」廣州金控期貨研究中心副總經理程小勇說。

程小勇表示，2023 年底，中國粗鋼產能約 11.43 億噸。中國實施 2021 版置換辦法以來，鋼鐵行業透過鋼鐵產能置換，促進了行業改造升級、結構調整、布局優化、兼併重組，但鋼鐵產業仍存在政策執行不到位、監督落實機制不完善、行業發展形勢和需求不相適應等問題，導致產能置換「越換越多」。