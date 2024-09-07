半導體展登場、最低工資調漲、外資首次賣超逾千億 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-07 09:20

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SEMICON Taiwan 2024 周三 (4 日) 登場，國際半導體協會 SEMI 也在周二 (3 日) 宣布成立「SEMI 矽光子產業聯盟」，加速台灣矽光子產業發展；最低工資審議會於周三召開，月薪、時薪拍板連 9 升；外資周三 (4 日) 首次賣超台股超過千億，以下為本周大事回顧：

〈2024 半導體展〉

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・矽光子產業聯盟成立 台積電：台灣將成為重要發展基地

SEMICON Taiwan 2024 周三 (4 日) 開展，國際半導體協會 SEMI 周二 (3 日) 宣佈成立「SEMI 矽光子產業聯盟」，倡議人台積電副總徐國晉指出，台灣已有矽光子發展的技術基礎，期許再將優勢擴及到矽光子領域，並推動規格協議，加速台灣在矽光子產業的發展，預期隨著研發能量放大，台灣將成為重要的發展基地。

・吳田玉：AI 驅動技術加速 矽光子來臨時程比預期快

國際半導體協會 SEMI 周二 (3 日) 成立「SEMI 矽光子產業聯盟」，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長吳田玉指出，矽光子研發已非常多年，一直停留在技術研發跟少量生產的階段，但是因為 AI 帶來的高速傳輸壓力以及龐大的商機，所有技術都被迫加速，整體矽光子技術來臨比原定時程表快。

・蔡力行：台灣不只有半導體生態系 還有系統生態系

imec 今年成立 40 週年，也在 SEMICON Taiwan 2024 開展前舉辦 ITF 技術論壇，imec 總裁暨執行長 Luc Van den hove 在會中發表演講，並邀請聯發科 (2454-TW) 副董暨執行長蔡力行進行對談，蔡力行指出，台灣不僅有半導體生態系，還有系統端生態系，上下游應該更緊密合作。

〈工資審議〉最低工資拍板連 9 升！調幅 4.08% 月薪 28590 元 時薪 190 元

勞動部周三 (4 日) 邀集勞資政學四方召開首次最低工資審議會，經過長達 4 小時討論，勞動部長何佩珊宣布，自明年 1 月 1 日生效，最低工資將自目前 27470 元調升至 28590 元，時薪由目前 183 調升至 190 元，調幅 4.08%。

外資單日賣超 1007 億元破紀錄 史上前 10 大賣超有 7 次落在今年

台股周三 (4) 日電子權值股全倒，加上 AI 族群臉黑，終場跌 999.46 點或 4.52%，成為台股史上第三大跌點，以 21092.75 點作收，成交量 4851.05 億元。三大法人今天合計賣超 1230.84 億元，其中外資大砍 1007.51 億元，為外資首次賣超台股超過千億。

值得注意的是，外資賣超金額前十大中，有 7 次發生在今年。今日外資首次賣超逾千億，成外資賣超金額第一名，第二名則發生在 8 月 2 日，賣超 966.59 億元。另外，外資 4 月 19 日賣超 857.53 億元、7 月 26 日賣超 846.46 億元、1 月 17 日賣超 782.22 億元、8 月 5 日賣超 699.6 億元、7 月 19 日賣超 644.46 億元，都擠進外資賣超台股前十名。

鴻海劉揚偉：評估赴歐洲設立封測廠 IC 設計未來布局衛星應用

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉周三 (4 日) 出席半導體展受訪表示，談及集團半導體布局，他透露，目前評估在歐洲設立半導體封測廠、IC 設計則進入 5 奈米階段，也正積極研發矽光子和共同封裝光學元件 CPO 技術。

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