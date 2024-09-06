台新金前8月賺153億元年增2成 台新銀獲利創新高

台新金 (2887-TW) 今 (6) 日公布 8 月自結，單月稅後純益 27.7 億元，累計前 8 月稅後純益 153.4 億元，年增 19.56%，每股稅後純益 (EPS)1.08 元，其中子公司台新銀行累積獲利改寫歷史新高，但台新人壽受到匯兌損失影響，8 月獲利不如預期。