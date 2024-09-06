台新金前8月賺153億元年增2成 台新銀獲利創新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-06 20:16
台新金 (2887-TW) 今 (6) 日公布 8 月自結，單月稅後純益 27.7 億元，累計前 8 月稅後純益 153.4 億元，年增 19.56%，每股稅後純益 (EPS)1.08 元，其中子公司台新銀行累積獲利改寫歷史新高，但台新人壽受到匯兌損失影響，8 月獲利不如預期。
台新銀行 8 月稅後純益 23.8 億元，累積稅後純益為 123.6 億元，創歷史新高，核心業務獲利動能強健，累計稅後淨利較去年同期成長 14.8%。資產品質維持穩健，截至 8 月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1086.24%。
台新證券 8 月稅後純益 1.3 億元，較上月下滑，主係因上月為股票除權息旺季，故股利收入較高所致；累計前 8 個月稅後純益 18.8 億元，較去年同期成長，主係今年證券市場指數上漲，成交量較去年成長，致公司經紀手續費收入增加。
台新人壽 113 年 8 月稅後純益 1.1 億元，主係因 8 月台幣升值致兌換損失增加；累計稅後純益 19.1 億元，較去年同期增加，主係因今年股票資本利得影響。
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