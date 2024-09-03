遭控違反金金分離 台新金3點聲明 吳東亮怒駁造謠將提告

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-03 15:41

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吳東亮今天以工商協進會理事長身分，出席行政院經濟發展委員會第 1 次顧問會議。對於新新併恐涉及影響股東權益，吳東亮強烈表達，該報導是有心人士的造謠誣告，根本沒有這件事情，音檔是被盜錄、偽造的，「那是很多人的會議，根本不應該錄音的」。

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吳東亮重申，不管是在股東權益上的行使、在金金併的手續上，以及金金分離的要求，我們一切都是以最高規格、符合法規的在執行，大家都知道，這些都是誣告。

台新金控今天也發出三點聲明，一、 金控公司負責人及關係人有關「金金分離」原則，法有明文規範，本公司及負責人均恪遵法令執行相關事務。

二、 有關媒體報導影射之金金分離疑慮，均非事實。本公司與新光金控為二家獨立之金控公司，新光金控董事新柏公司之 4 席法人代表並非本公司負責人之關係人，業由主管機關檢視確認無違反金金分離規定，且經媒體數次報導主管機關認定前揭事宜符合金金分離規定之看法。