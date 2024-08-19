一顆蘋果救台灣！程正樺樂見換機潮 年銷量上看2.7億支

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-19 18:21

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蘋果每年 9 月的秋季新品發表會將至，備受市場關注，前知名外資半導體分析師、騰旭投資長程正樺今 (19) 日表示，雖然蘋果保守預估今年 iPhone 16 出貨量，但市場樂觀期待 Apple Intelligence 掀起換機潮，一年銷量估達 2.5 億至 2.7 億支，年增率上看 3 成，可望再現「一顆蘋果救台灣」，挹注整體電子業的業績。

鴻海 (2317-TW) 日前法說釋出全年消費智能產品持平的展望，形同對 iPhone 16 出貨預期澆了一桶冷水，程正樺坦言，蘋果今年出貨量確實不是很樂觀，只比去年多一些，但這也是好處，代表市場預期沒有太高。

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程正樺說，以往蘋果常常喊出一年要做 1 億台，上市後卻不如預期，導致不斷下修出貨量至 8000 萬台，因此，今年僅預估新機 8000-9000 萬台出貨，若上市後賣得不錯，可望進一步上修。

展望明年，程正樺表示，蘋果先前一年銷量大約 2 億至 2.1 億支左右，市場樂觀預估，將可達到 2.5 億至 2.7 億支。由於蘋果明年同時要發表 iPhone SE4，將搭載 Apple Intelligence，基本上，一年保守預估至少 2000 萬支，樂觀上看 4000 萬支，另一方面，新的 Apple Intelligence 出來，外界預期應該會推升原本的市場至少成長 10% 以上，也就是再多 2000 萬支。

程正樺指出，市場高度期待，這很可能是蘋果難得暌違多年以來，終於再次看到它有 20%、30% 成長的一年，相對來說，實現機率也滿高的。

Apple Intelligence 最大的好處就是改變 User Interface(使用者介面)，讓 UI 變得更好用，程正樺進一步說明，Apple Intelligence 在硬體上有特別要求，記憶體容量必須要夠大，至少要有 8GB，因為它裡面跑了一個 3D 參數的小模型，目前記憶體容量要到 8GB 的只有 iPhone 15 Pro，才有辦法做到這個水準。

而今年新推的 4 支 iPhone 16 都是 8GB，明年的 iPhone SE 4 也是 8GB，換言之，支援 Apple Intelligence 就必須要換成這幾支型號的手機，這也是蘋果的主要賣點。

程正樺表示，目前來說，我們只估計 10% 的換機率，不算是太誇張的數字，明年蘋果成長滿值得期待，大家傳統上常講「一顆蘋果救台灣」，如果蘋果明年表現不錯，基本上整個電子行業就不會太差了。

至於外界關切過度的 AI 投資是否會出現問題、能不能回收？程正樺指出，不論是 Google、Meta，現在的狀況都是投資不足的風險比過度投資的風險要大很多，他們都承認自己是「over invest」，也就是說，現在一定要投資，不投的話，落後風險會更大。