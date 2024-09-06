search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 漢來美食(1268)次交易(9)日除息7元，參考價151.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05


漢來美食(1268-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

首日參考價為151.5元，相較今日收盤價158.50元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.42%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 158.50 7.0 4.42% 0.0
2023/09/08 149.0 3.0 2.01% 0.0
2022/08/30 112.0 3.0 2.68% 0.0
2021/08/30 132.0 7.0 5.3% 0.0
2020/08/24 136.5 7.0 5.13% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
漢來美食158.52.59%

延伸閱讀


Empty