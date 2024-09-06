盤後速報 - 漢來美食(1268)次交易(9)日除息7元，參考價151.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05
漢來美食(1268-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
首日參考價為151.5元，相較今日收盤價158.50元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.42%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|158.50
|7.0
|4.42%
|0.0
|2023/09/08
|149.0
|3.0
|2.01%
|0.0
|2022/08/30
|112.0
|3.0
|2.68%
|0.0
|2021/08/30
|132.0
|7.0
|5.3%
|0.0
|2020/08/24
|136.5
|7.0
|5.13%
|0.0
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