漢來美食上半年賺逾半個股本 將進行多項大型展店計畫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-08 17:32

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連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (8) 日公布第二季財報，單季稅後純益 0.65 億元，每股純益(EPS)1.54 元，創 7 年來同期次高紀錄，累計上半年稅後純益 2.65 億元，EPS 6.27 元，創同期新高；漢來美食表示，已開始明年的拓展計畫，將在台北大巨蛋和台中漢神洲際購物中心完工後，陸續進駐人氣品牌餐廳，長期成長動能無虞。

漢來美食第二季合併營收 13.16 億元，季減 21.65%、年增 18.15%，創同期新高，也是歷史次高，僅次於第一季，而上半年在台北漢來飯店商務宴會的挹注下，毛利率達 46.54%、營益率 11.01% 均創上櫃以來新高。

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漢來美食同步於今日公告 7 月營收為 4.4 億元，受日前凱米颱風影響，月減 9.35%、但年增 12.66%，展望第三季，隨著新店點開幕、主題活動開跑，預期將帶來新一波高峰。

漢來美食旗下上菜片皮鴨專賣店第三家分店在 7 月底於高雄夢時代購物中心開幕，試營運以來一位難求，而高檔粵菜品牌名人坊全台開跑，為期一個月的時間，估將帶進逾 6000 萬元的營收。

而往年總在中秋節前一個月即熱銷完售的月餅禮盒，今年銷售量拉高到 6.1 萬盒，預計可挹注營收約 6000 萬元，兩大年度活動加上節慶檔期，漢來美食樂觀看，第三季有望再衝高獲利。

漢來美食也開始進行明年的展店布局，位於高雄漢神巨蛋購物廣場一樓的咖啡廳 Hilai Café 預計 10 月中旬動工改裝，預計年底重開幕，將提供多樣化的早午餐和全日餐點。