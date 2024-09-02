search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 漢來美食(1268)下週(9月9日)除息7元，預估參考價153.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05


漢來美食(1268-TW)下週(9月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(9月2日)收盤價160.50元計算，預估參考價為153.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

漢來美食(1268-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為F501060 餐館業。ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲0.95%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 160.50 7.0 4.36% 0.0
2023/09/08 149.0 3.0 2.01% 0.0
2022/08/30 112.0 3.0 2.68% 0.0
2021/08/30 132.0 7.0 5.3% 0.0
2020/08/24 136.5 7.0 5.13% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22235.1-0.15%
漢來美食160.50.31%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.22
加權指數法興(售) 槓桿5.87

鉅亨贏指標

了解更多

#投信認養股

中弱短強
漢來

44%

勝率

延伸閱讀


Empty