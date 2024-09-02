盤後速報 - 漢來美食(1268)下週(9月9日)除息7元，預估參考價153.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05
漢來美食(1268-TW)下週(9月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(9月2日)收盤價160.50元計算，預估參考價為153.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
漢來美食(1268-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為F501060 餐館業。ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲0.95%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|160.50
|7.0
|4.36%
|0.0
|2023/09/08
|149.0
|3.0
|2.01%
|0.0
|2022/08/30
|112.0
|3.0
|2.68%
|0.0
|2021/08/30
|132.0
|7.0
|5.3%
|0.0
|2020/08/24
|136.5
|7.0
|5.13%
|0.0
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