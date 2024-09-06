盤後速報 - 亞力(1514)次交易(9)日除權息1.78元，參考價118.58元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05
亞力(1514-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.58元，股票股利0.2元，合計股利1.78元。
首日參考價為118.58元，相較今日收盤價122.50元，權息值合計為3.92元，股息殖利率1.29%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|122.50
|1.58059
|1.29%
|0.19757400000000003
|2023/08/28
|54.1
|1.0
|1.85%
|0.3
|2022/08/29
|36.2
|0.75
|2.07%
|0.5
|2021/08/30
|26.3
|0.7
|2.66%
|0.5
|2020/08/27
|30.5
|0.7
|2.3%
|0.5
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