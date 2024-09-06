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鉅亨速報

盤後速報 - 亞力(1514)次交易(9)日除權息1.78元，參考價118.58元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05


亞力(1514-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.58元，股票股利0.2元，合計股利1.78元。

首日參考價為118.58元，相較今日收盤價122.50元，權息值合計為3.92元，股息殖利率1.29%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 122.50 1.58059 1.29% 0.19757400000000003
2023/08/28 54.1 1.0 1.85% 0.3
2022/08/29 36.2 0.75 2.07% 0.5
2021/08/30 26.3 0.7 2.66% 0.5
2020/08/27 30.5 0.7 2.3% 0.5

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