search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 百一(6152)8月營收2.82億元年增率高達92.39％

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 16:15


百一(6152-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣2.82億元，年增率92.39%，月增率45.41%。

今年1-8月累計營收為16.89億元，累計年增率10.48%。

最新價為14.75元，近5日股價下跌-5.61%，相關通信網路下跌-0.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-141 張
  • 外資買賣超：-428 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+287 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 2.82億 92% 45%
24/5 2.96億 95% 63%
24/4 1.82億 -5% 19%
24/3 1.52億 -37% 31%
24/2 1.16億 -39% 41%
24/1 8,259萬 -36% -47%

百一(6152-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業。無線通信機械器材製造業。電信管制射頻器材製造業及輸入業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收8月營收百一

相關行情

台股首頁我要存股
百一14.75-2.64%
美元/台幣31.926-0.45%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中強短弱
百一

76.92%

勝率

延伸閱讀


Empty