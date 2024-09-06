營收速報 - 百一(6152)8月營收2.82億元年增率高達92.39％
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 16:15
今年1-8月累計營收為16.89億元，累計年增率10.48%。
最新價為14.75元，近5日股價下跌-5.61%，相關通信網路下跌-0.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-141 張
- 外資買賣超：-428 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+287 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|2.82億
|92%
|45%
|24/5
|2.96億
|95%
|63%
|24/4
|1.82億
|-5%
|19%
|24/3
|1.52億
|-37%
|31%
|24/2
|1.16億
|-39%
|41%
|24/1
|8,259萬
|-36%
|-47%
百一(6152-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業。無線通信機械器材製造業。電信管制射頻器材製造業及輸入業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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