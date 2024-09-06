營收速報 - 晟銘電(3013)8月營收8.00億元年增率高達45.47％
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 16:15
今年1-8月累計營收為59.02億元，累計年增率48.21%。
最新價為105元，近5日股價下跌-9.32%，相關電腦週邊下跌-7.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2262 張
- 外資買賣超：-2146 張
- 投信買賣超：+11 張
- 自營商買賣超：-127 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|8.00億
|45%
|-23%
|24/5
|8.68億
|103%
|5%
|24/4
|8.24億
|80%
|40%
|24/3
|5.88億
|8%
|95%
|24/2
|3.01億
|-43%
|-47%
|24/1
|5.70億
|25%
|17%
晟銘電(3013-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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