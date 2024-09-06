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鉅亨速報

營收速報 - 尖點(8021)8月營收3.20億元年增率高達33.79％

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 14:15


尖點(8021-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣3.20億元，年增率33.79%，月增率0.19%。

今年1-8月累計營收為22.66億元，累計年增率33.66%。

最新價為37.3元，近5日股價下跌-5.41%，相關其他電子下跌-4.74%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-74 張
  • 外資買賣超：-36 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-38 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 3.20億 34% 0%
24/7 3.20億 41% 0%
24/6 3.18億 41% 9%
24/5 2.92億 48% 4%
24/4 2.80億 47% 4%
24/3 2.69億 34% 18%

尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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美元/台幣31.941-0.41%

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