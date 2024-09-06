營收速報 - 尖點(8021)8月營收3.20億元年增率高達33.79％
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 14:15
今年1-8月累計營收為22.66億元，累計年增率33.66%。
最新價為37.3元，近5日股價下跌-5.41%，相關其他電子下跌-4.74%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-74 張
- 外資買賣超：-36 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-38 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|3.20億
|34%
|0%
|24/7
|3.20億
|41%
|0%
|24/6
|3.18億
|41%
|9%
|24/5
|2.92億
|48%
|4%
|24/4
|2.80億
|47%
|4%
|24/3
|2.69億
|34%
|18%
尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇