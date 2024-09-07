營收速報 - 2024年9月7日台股大型公司8月營收一覽（新增43家）
鉅亨網新聞中心 2024-09-07 07:55
本次公布8月營收一覽
截至台北時間2024年9月7日07:55，彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計67家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鑽石生技-其他業
|9,891萬
|160.1%
|元太-光電業
|30.80億
|52.2%
|廣達-電腦及週邊設備業
|1,451.77億
|43.2%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台新金-金融保險業
|88.25億
|17.0%
|廣達-電腦及週邊設備業
|1,451.77億
|16.8%
|群光-電子零組件業
|96.87億
|15.6%
8月已公布營收一覽
截至目前，已公布8月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達67家。其中營收年增大於 25％有13家，年增小於-20％有4家。
8月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|13家
|大於50億
|>= 0%
|31家
|大於50億
|< 0%
|19家
|大於50億
|<= -20%
|4家
8月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鴻華先進-創-汽車工業
|7.39億
|497.3%
|鑽石生技-其他業
|9,891萬
|160.1%
|元太-光電業
|30.80億
|52.2%
|慧洋-KY-航運業
|18.62億
|50.1%
|廣達-電腦及週邊設備業
|1,451.77億
|43.2%
8月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|京城銀-金融保險業
|4.96億
|59.3%
|臻鼎-KY-電子零組件業
|178.14億
|32.4%
|台新金-金融保險業
|88.25億
|17.0%
|廣達-電腦及週邊設備業
|1,451.77億
|16.8%
|群光-電子零組件業
|96.87億
|15.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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