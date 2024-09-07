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鉅亨速報

營收速報 - 2024年9月7日台股大型公司8月營收一覽（新增43家）

鉅亨網新聞中心 2024-09-07 07:55


本次公布8月營收一覽

截至台北時間2024年9月7日07:55，彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計67家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鑽石生技-其他業 9,891萬 160.1%
元太-光電業 30.80億 52.2%
廣達-電腦及週邊設備業 1,451.77億 43.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台新金-金融保險業 88.25億 17.0%
廣達-電腦及週邊設備業 1,451.77億 16.8%
群光-電子零組件業 96.87億 15.6%
8月已公布營收一覽

截至目前，已公布8月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達67家。其中營收年增大於 25％有13家，年增小於-20％有4家。

8月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 13家
大於50億 >= 0% 31家
大於50億 < 0% 19家
大於50億 <= -20% 4家

8月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻華先進-創-汽車工業 7.39億 497.3%
鑽石生技-其他業 9,891萬 160.1%
元太-光電業 30.80億 52.2%
慧洋-KY-航運業 18.62億 50.1%
廣達-電腦及週邊設備業 1,451.77億 43.2%

8月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
京城銀-金融保險業 4.96億 59.3%
臻鼎-KY-電子零組件業 178.14億 32.4%
台新金-金融保險業 88.25億 17.0%
廣達-電腦及週邊設備業 1,451.77億 16.8%
群光-電子零組件業 96.87億 15.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收8月營收汽車工業鴻華先進-創其他業鑽石生技

相關行情

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鑽石生技38.35-0.26%
元太287.51.23%
廣達256.53.85%
台新金18.451.37%
群光1580.00%
鴻華先進-創40.251.39%
慧洋-KY650.00%
京城銀53.83.46%
臻鼎-KY125.50.80%

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