營收速報 - 鈺寶-創(3150)8月營收3,494萬元年增率高達103.51％
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 16:15
鈺寶-創(3150-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣3,494萬元，年增率103.51%，月增率-10.64%。
今年1-8月累計營收為2.54億元，累計年增率54.01%。
最新價為38.8元，近5日股價下跌-6.63%，相關半導體業下跌-5.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3 張
- 外資買賣超：+14 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-17 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|3,494萬
|104%
|-11%
|24/7
|3,910萬
|132%
|3%
|24/6
|3,798萬
|90%
|-3%
|24/5
|3,928萬
|90%
|14%
|24/4
|3,459萬
|44%
|6%
|24/3
|3,266萬
|11%
|63%
鈺寶-創(3150-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。無線通信機械器材製造業。電子零組件製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇