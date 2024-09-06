〈保誠人壽展望〉三明治族生活壓力增 代言人林依晨分享自身經歷

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-06 15:17

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保誠人壽今 (6) 日公布 2024 年的三明治族大調查結果，發現上有老、下有小的三明治族生活壓力較去年微增，但對身心靈健康的重視度較去年增加，三大煩惱仍是子女教養、長輩健康及經濟負擔，保誠人壽此次邀請林依晨代言，她會中也分享在人生不同階段的心聲，坦言以前確實以工作為重，直到身體開始抗議及升格人母後，才體現到三明治族的壓力。

保誠人壽第二年進行「三明治族大調查」，透過網路市調及焦點訪談，深入了解他們的生活狀況及期待，調查發現，46% 的三明治族受訪者表示，目前的生活已超出能負荷之壓力，三大煩惱與去年一樣，仍然是子女教養問題 (41%)、父母 / 長輩的健康問題 (46%)、身為家中經濟支柱壓力 (35%)；對於未來的主要擔憂，仍以經濟及健康為主。

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三明治族受訪者自評對生活的掌握度，今年的分數為 6.65 分 (10 分為滿分)，其中 50 世代對生活的掌握度最高，而 40 世代對生活的掌握度較去年降低，推測與該族群今年的心理壓力較去年顯著提升有關。

整體而言，三明治族自認體能狀態比實際年齡衰老 1.1 歲，情況較去年認為衰老 2.5 歲有所改善；其中 46% 受訪者曾罹患肌肉及骨骼疾病，28% 則曾有內分泌及免疫問題；而神經系統相關 (53%)、慢性疾病 (47%) 則是未來較擔憂的疾病，尤以 40 及 50 世代較為明顯，20 世代則對口腔疾病有明顯的擔憂 (25%)。

保誠人壽總經理王慰慈表示，保誠人壽長期主張以健康與保障 (Health & Protection)、子女教育 (Education)、資產規畫與傳承 (Asset Planning & Transferring)、及樂活退休 (Retirement) 四大面向，協助消費者透過保障迎接不同人生階段，這四個面向的英文縮寫加起來是「HEAR」，代表保誠人壽時刻傾聽消費者心聲。

王慰慈說自己也是三明治族，並透露媽媽日前意外摔倒，以至於無法行走，她深刻體會到，如果媽媽能在年輕的時候規劃適足的保險保障該有多好，像是意外險、醫療險等，另一方面，孩子長大了正準備送出國讀書，要如何早點儲備教育基金，這些都是在大調查中很多人關切的議題。

代言人林依晨被問到成為三明治族之前是否也是工作狂？她直言，確實接近，但後來身體開始抗議，後來才慢慢把工作量減少，心境上也有所不同，工作固然是重要的自我成就，但更重要的是最恆常在身邊的家人，同時不要忘了傾聽自己，照顧自己的健康。