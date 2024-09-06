鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20.16元，預估目標價為645元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 16:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.81元上修至20.16元，其中最高估值21.56元，最低估值18.56元，預估目標價為645元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|21.56(21.56)
|26.03
|31.12
|最低值
|18.56(18.56)
|21.52
|27.13
|平均值
|19.96(19.89)
|23.96
|29.93
|中位數
|20.16(19.81)
|23.45
|30.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|101,276,520
|121,955,270
|140,386,320
|最低值
|87,271,000
|105,153,000
|123,638,000
|平均值
|96,204,310
|112,822,920
|134,566,770
|中位數
|97,548,130
|110,215,000
|137,121,390
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.99
|14.64
|8.44
|9.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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