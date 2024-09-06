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鉅亨速報

營收速報 - 廣達(2382)8月營收1,451.77億元年增率高達43.24％

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 14:15


廣達(2382-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣1,451.77億元，年增率43.24%，月增率16.83%。

今年1-8月累計營收為8,383.33億元，累計年增率19.85%。

最新價為256.5元，近5日股價下跌-9.19%，相關電腦週邊下跌-7.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-33301 張
  • 外資買賣超：-28733 張
  • 投信買賣超：-127 張
  • 自營商買賣超：-4441 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 1,451.77億 43% 17%
24/5 1,012.99億 32% 4%
24/4 973.37億 25% -4%
24/3 1,017.09億 10% 21%
24/2 842.93億 1% 16%
24/1 729.37億 -19% -21%

廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收8月營收廣達

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