營收速報 - 廣達(2382)8月營收1,451.77億元年增率高達43.24％
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 14:15
今年1-8月累計營收為8,383.33億元，累計年增率19.85%。
最新價為256.5元，近5日股價下跌-9.19%，相關電腦週邊下跌-7.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-33301 張
- 外資買賣超：-28733 張
- 投信買賣超：-127 張
- 自營商買賣超：-4441 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|1,451.77億
|43%
|17%
|24/5
|1,012.99億
|32%
|4%
|24/4
|973.37億
|25%
|-4%
|24/3
|1,017.09億
|10%
|21%
|24/2
|842.93億
|1%
|16%
|24/1
|729.37億
|-19%
|-21%
廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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