國銀7月放款6520億元創新高 金管會：反映AI供應鏈接單狀況

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-05 19:52

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金管會今 (5) 日公布 2024 年 7 月底本國銀行逾期放款情形，7 月放款餘額高達 6520 億元，創單月史上新高，銀行局官員指出，民營企業週轉金動撥顯著增加，主要因 AI 產業前景樂觀，反映出供應鏈接單、備料狀況，另一方面也與電子、科技業股利發放需求有關。

根據統計，截至今年 7 月底止，38 家國銀放款總餘額來到 40 兆 8908 億元，7 月大增 6520 億元，增額創下史上新高紀錄；逾期放款金額 649.69 億元，較上月底增加 1.23 億元；逾放比率 0.16%，與上月相同，較去年同期增加 0.01 個百分點。

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外界關注 7 月放款激增的原因，銀行局副局長童政彰分析，以用途來看，週轉金增加 4714 億元，放款對象以民營企業增加 3562 億元最多，兩項指標均創新高紀錄，反映企業接單、備料情形，企業對於現在或未來的景氣看法樂觀。

童政彰指出，週轉金放款增加最主要的四項因素，首先，政府單位標案陸續開出，承包商有押標金需求；第二，國營事業陸續動撥；第三，企業發放股利需求；第四，民營企業購料、備料需求陸續浮現。

童政彰解釋，根據銀行回報，由於 AI 人工智慧產業前景樂觀，相關產業鏈有購料、備料需求，此外，電子業、科技業適逢股利發放季度，民營企業也有廠房擴建需求，因而動撥週轉金。

進一步比較國銀放款變動情形，根據統計，7 月增加最多為中國信託銀行，多達 1576 億元，永豐 銀及臺銀分別增加 690 億元、677 億元。