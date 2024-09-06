官學研推動後量子資安聯盟成果發表 22家廠商搶攻新藍海

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-06 11:40

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數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍今 (6) 日出席 2024 國際半導體展，與後量子資安產業聯盟召集人李維斌共同主持聯盟階段成果發表會；李維斌表示，該聯盟將整合產官學研力量，協助台灣資安產業在後量子時代搶占先機。

李維斌指出，量子電腦發展將顛覆現有加密技術，是繼 Y2K 後的重大挑戰，量子資安產業聯盟將協助業者縮短產品開發週期、降低研發成本，並建立符合國際標準的測試平台，目前已有 22 家會員加入，未來將鎖定政府、國防等敏感領域作為切入點，在國際大廠加入前搶佔先機。

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黃雅萍表示，後量子加密技術是全球關注焦點，美國國家標準與技術研究院 (NIST) 已於上月發布相關標準，數位產業署成立兩年來，一直與資安產業併肩努力，期望台灣在全球資安領域佔有一席之地。

李維斌說道，相較於現有市場領導者，在全新的後量子技術領域，所有參與者都站在同一起跑線上，呼籲業者把握機會，善用台灣在 IC 設計、硬體製造的優勢，搶攻後量子資安這塊「新藍海」。

聯盟計劃發布白皮書，指引政府部門如何採購後量子加密產品，並與工研院合作建立軟硬體測試平台，聯盟也將協助會員進行國際市場拓展，打造台灣後量子資安產品的國際信譽。