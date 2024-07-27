一銀主辦越南糖業龍頭「成成功邊和」1.5億美元聯貸 超額認參逾2倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-27 11:20

第一銀行胡志明市分行繼 2023 年為越南第一大製糖企業「成成功邊和」首度籌組 9400 萬美元聯貸案，今年 7 月再下一城，為其順利完成 1.5 億美元聯貸案，超額認購逾 2 倍，為今年海外聯貸案最高金額。除一銀外，共有 11 家臺資銀行及馬來西亞 Maybank 共同攜手參與。

本次聯貸資金係供營運周轉，原訂募集金額為 9400 萬美元，在臺資銀行及馬來西亞銀行熱烈支持下，獲得 2.04 倍超額認購達 1.92 億美元，最終以最高可募集金額 1.5 億美元簽約，參貸銀行另有臺灣土地銀行、華南銀行、彰化銀行、中國輸出入銀行、聯邦銀行、新光銀行、合作金庫銀行、臺灣銀行、臺灣中小企業銀行、三信銀行、兆豐銀行等 11 家臺資銀行及馬來西亞 Maybank 共同攜手合作。

「成成功邊和」成立於 1995 年，前身為「(法商)Bourbon 西寧甘蔗有限責任公司」並於 2008 年上市，2010 年被「成成功集團」鄧文成家族所併購，2017 年再進一步收購「邊和製糖」後，更名為現在的「成成功邊和」，並躍升為越南第一大製糖業者，於全國 63 個省擁有銷售通路，市占率達 46％，居於越南糖製產業領導地位。