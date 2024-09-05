【量大強漲股整理】台股反彈續航關鍵看甚麼?九月份黑馬股掌握三關鍵挑選!!

鉅亨研報 2024-09-05 17:20

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加權指數，今日開高走低，終場上漲 94.96 點，收在 21187.71 點，成交量 3213 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 253.57 億，投信買超 63.19 億，自營商賣超 149.46 億，三大法人合計賣超 339.84 億，其中，投信連 15 買，累計 628.64 億。

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美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.09%，標普 500 指數下跌 0.16%，納指下跌 0.3%，費半上漲 0.25%，四大指數已經明顯止穩，顯示低接買盤陸續湧現，台股 ADR 多為收紅，(TSM-US)台積電 ADR 上漲 0.24%；(ASX-US)日月光 ADR 上漲 1.21%；(UMC-US)聯電 ADR 上漲 1.09%，但因為星期五要公布重大經濟數據，市場觀望氣氛依然濃厚，AI 王者 (NVDA-US) 輝達，下跌 1.66%，收在 106.21 美元，輝達在收盤前否認收到美國司法部傳票，尾盤拉升，跌幅收斂；美國公布最新 JOLTs 就業職缺數據 767.3 萬人，低於預期 810 萬，顯示就業市場真的降溫，市場預期聯準會應該會加速降息腳步，2024 年 9 月 18 日，美國聯準會將會公布基準利率，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月降息 1 碼的機率為 55%，降息 2 碼的機率為 45%，已經差不多機率，預期有機會再降息的利多下，整理在上；台股方面，加權指數，今日雖然開高走低，但終場上漲 94.96 點，收在 21187.71 點，顯示出反彈的企圖，加上台股昨日的回檔，八大官股，八大公股行庫逢低進場大舉護盤，買超 217.2 億元，成為公股護盤史上最大金額，更預告了台股在這附近，並非相對高點，目前市場靜待美國明天公布的經濟數據，觀望氣氛依然濃厚，預期將會在半年線附近震盪整理；未來 9 月 6 日美國即將公布的非農就業人數和失業率，預期非農就業人口有機會高於 16.5 萬人，前值 11.4 萬人，加上 8 月失業率預期由 4.3% 回落至 4.2%，市場對美國經濟衰退擔憂有望大幅減緩，有助於加權指數反彈上漲。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.46%，收在 902 元，台積電目前正火速擴充先進封裝產能應對客戶需求，預期 CoWoS 在 2022 年至 2026 年產能年複合成長率將達 50% 以上，可確定至少到 2026 年會持續高速擴產；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.51%，收在 175 元，董事長劉揚偉表示，正評估在歐洲設半導體封裝廠，把集團的先進封裝技術放到當地發展，並積極研發矽光子共同封裝光學元件（CPO）等技術；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.2%，收在 1110 元，聯發科提到，擁有資料中心的企業，為了降低整體擁有成本，都有採用客製化晶片的強烈需求。聯發科透過有彈性的特殊應用 IC（ASIC）商業模式，提供優異的 IC 整合能力, 先進製程與封裝的技術能力，以及領先的多項高速傳輸 IP，來滿足客戶需求。

AI 機器人時代宣告來臨，台廠供應鏈陸續發表 AI 機器人最新研發成果與全新應用，預期將引爆千億美元商機，也有望掀起機器人產業新一波革命大潮，相關概念股今天全面上攻；(3019-TW) 亞光，上漲 1.29%，收在 118 元，8 月營收為 24.1 億元，月增 8%，年增 54%，創 2011 年 9 月以來的單月新高，法人指出，亞光受惠車載鏡頭持續出貨，加上市場庫存逐漸去化完畢，推升營運動能，預期下半年營運可望持續成長，(TSLA-US)Tesla 第 2 代人形機器人 Optimus 預計 2025 年導入「千人大軍」在自家北美工廠上線，亞光的鏡頭有望扮演機器人眼睛的關鍵角色，有望成為未來的強勁成長動能；(2365-TW) 昆盈，上漲 2.41%，收在 59.6 元，8 月營收 9987 萬，月增 11%，年增 54%，自有品牌 Genius 代理銷售任天堂電腦周邊產品，也從電腦周邊設備跨足到 AI 機器人領域，後續發展值得期待，今年積極開發新市場，中南美洲方面，將切入巴西, 墨西哥以及中美洲；(2464-TW) 盟立，上漲 5.71%，收在 87 元，盟立擁有雙成長題材，2024 年不僅已經接到 EFEM 高速晶圓／載板傳送設備, 空中走行式無人搬運車 OHT 相關設備訂單，預計 2024Q3 開始出貨，而且 2024 年 4 月盟立子公司，盟立自動化科技也和其他企業合資成立新公司「 深圳市科盟創新機器人科技」搶攻中國大陸人形機器人市場。

(4566-TW) 時碩工業，上漲 2.25%，收在 95.4 元，7 月營收 4.32 億，月增 3%，年增 38%，時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股，水冷散熱題材，水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠，近期又傳出水冷接頭嚴重缺貨，產品通過驗證後，有望獲得相關訂單；電動車題材，目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收已明顯成長；航太題材，隨著全球疫情陸續解封，航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能；醫療題材，時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有 4 個熱門題材，股價上漲可期。

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大，(3017-TW) 奇鋐，上漲 1.94%，收在 525 元，7 月營收 61.3 億，年增 19%，3D VC 良率高達 90-95%，最高可解 1000W 的熱能，是目前最有效率且便宜的解決方案，主流趨勢可維持到 2025 年，麥格理證券目標價上看 970 元；(3324-TW) 雙鴻，上漲 5.09%，收在 578 元，7 月營收 13.6 億，年增 27%，預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個，CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套，而水冷板目前月產能約 10 萬多片，下半年規劃再多 10 萬多片的產能，麥格理證券目標價上看 980 元，(8996-TW) 高力，上漲 4.2%，收在 359.5 元，雖然上半年因熱泵需求降溫，使得單季營收下滑，但預期下半年出貨量趨穩，加上水冷產品將會成為今年的主要成長動能，法人預估，2024 年營收將會明顯成長。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師