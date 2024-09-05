工研院攜手TOSIA搭橋串接台廠 加速矽光子商業化

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-05 20:21

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工研院偕同台灣光電暨化合物半導體產業惠 (TOSIA) 今 (5) 日與國際矽光子產業鏈搭橋合作簽署發布會；TOSIA 台荷小組召集人，富采 (3714-TW) 子公司隆達電子董事長范進雍表示，台灣半導體製造有優勢，結合荷蘭在光學的創新能力，可以加速矽光子商業化。

隨著 AI 人工智慧快速發展，矽光子 (Silicon Photonics) 已成未來科技競爭的重要關鍵，在經濟部產業發展署的支持下，工研院偕同台灣光電暨化合物半導體產業協會 (TOSIA) 串接貿聯 (3665-TW) 集團、茂德科技、威世波等接軌國際，搶佔光通訊市場。

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范進雍表示，此次合作有助台灣半導體產業鏈進一步提升國際競爭力，台灣在半導體製造方面擁有優勢，結合荷蘭在光學領域的創新能力，可加速矽光子技術商業化進程。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰強調，工研院將建立矽光子量測平台，協助中小企業降低研發成本；范進雍補充，此合作平台將促進國際資源共享，有利於台灣廠商尋找海外合作夥伴。