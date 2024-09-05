外資賣股沒落跑 前8月淨匯入近9000億元仍創同期新高

台股 8 月初遭遇股災，一度跌破 2 萬點大關，引發市場恐慌，但隨即展開反彈，金管會今 (5) 日公布最新統計，雖然外資單月賣超上市櫃近千億，但仍呈淨匯入，今年前 8 月累計淨匯入 279.92 億美元，約合 新台幣 8957 億元，創歷史同期第一大淨匯入金額。

證期局公布最新統計，2024 年 8 月外陸資賣超上市櫃股票 990.05 億元，前 8 月累計賣超 4086.15 億元，為 2011 年有統計以來、歷史同期第 4 大賣超金額。

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外界好奇，外資 8 月大賣台股近千億，為何單月卻呈現淨匯入，金管會證期局主秘尚光琪分析，雖然外資單月呈現賣超，但並未立即把資金匯出，而是停泊在台灣伺機布局。根據規定，外資停泊外幣帳戶以 5 日為限，若逾期恐引來央行關切。