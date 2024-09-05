外資賣股沒落跑 前8月淨匯入近9000億元仍創同期新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-05 18:52
台股 8 月初遭遇股災，一度跌破 2 萬點大關，引發市場恐慌，但隨即展開反彈，金管會今 (5) 日公布最新統計，雖然外資單月賣超上市櫃近千億，但仍呈淨匯入，今年前 8 月累計淨匯入 279.92 億美元，約合新台幣 8957 億元，創歷史同期第一大淨匯入金額。
證期局公布最新統計，2024 年 8 月外陸資賣超上市櫃股票 990.05 億元，前 8 月累計賣超 4086.15 億元，為 2011 年有統計以來、歷史同期第 4 大賣超金額。
2024 年 8 月外陸資淨匯入 14.17 億美元，前 8 月累計淨匯入 279.92 億美元。外資目前持有台股水位仍達 2734.87 億美元，約合新台幣 8.75 兆元。
外界好奇，外資 8 月大賣台股近千億，為何單月卻呈現淨匯入，金管會證期局主秘尚光琪分析，雖然外資單月呈現賣超，但並未立即把資金匯出，而是停泊在台灣伺機布局。根據規定，外資停泊外幣帳戶以 5 日為限，若逾期恐引來央行關切。
證期局表示，今年截至 7 月底，台股本益比約 23.56 倍，現金殖利率達 2.43% (加計股票股利為 2.53%)。
國內上市櫃公司截至今年 7 月底，累計營收約 23.86 兆元，較去年同期增加 11.69%，為歷年同期次高。
今年截至 9/3 止，台股上漲 23.21%，集中市場日均成交量約 4327.11 億元，相較去年同期增加 54.74%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 立委建議銀行法72-2條海內外房貸分開監管 金管會：審慎研議
- 房貸荒提解方 金管會要求國銀優先承作首購等三大類
- 上市櫃上半年稅前賺1.9兆元寫同期第三高 這3家年底恐下市
- 金管會預告：投信內稽主管至少副總等級 給予1年緩衝期調整
上一篇
下一篇