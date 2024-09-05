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鉅亨速報

營收速報 - 智邦(2345)8月營收94.17億元年增率高達27.23％

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 14:32


智邦(2345-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣94.17億元，年增率27.23%，月增率7.88%。

今年1-8月累計營收為614.06億元，累計年增率12.22%。

最新價為514元，近5日股價下跌-1.57%，相關通信網路下跌-1.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-708 張
  • 外資買賣超：-505 張
  • 投信買賣超：-352 張
  • 自營商買賣超：+149 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 94.17億 27% 8%
24/7 87.29億 16% 1%
24/6 86.19億 18% -2%
24/5 87.77億 36% 25%
24/4 70.17億 11% -8%
24/3 76.18億 4% 43%

智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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