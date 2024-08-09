鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估上修至3.65元，預估目標價為201.75元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 04:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.54元上修至3.65元，其中最高估值4.7元，最低估值2.52元，預估目標價為201.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.7(4.7)
|6.77
|9.65
|14.12
|最低值
|2.52(2.52)
|4.21
|6.94
|11.54
|平均值
|3.55(3.53)
|5.86
|8.84
|12.83
|中位數
|3.65(3.54)
|5.74
|8.94
|12.83
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|353.23億
|378.75億
|413.92億
|480.21億
|最低值
|334.39億
|353.22億
|371.55億
|422.94億
|平均值
|347.21億
|366.07億
|389.05億
|451.58億
|中位數
|347.99億
|366.38億
|384.29億
|451.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|營業收入
|330.06億
|296.54億
|332.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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