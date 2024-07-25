鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估上修至3.57元，預估目標價為191.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.5元上修至3.57元，其中最高估值6.87元，最低估值2.45元，預估目標價為191.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.87(6.87)
|6.77
|9.53
|11.15
|最低值
|2.45(2.45)
|4.21
|6.94
|10.85
|平均值
|3.72(3.66)
|5.71
|8.41
|11
|中位數
|3.57(3.5)
|5.74
|8.4
|11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|353.00億
|378.75億
|415.93億
|447.79億
|最低值
|334.39億
|353.22億
|371.55億
|401.88億
|平均值
|346.90億
|365.42億
|387.15億
|424.83億
|中位數
|347.55億
|366.75億
|382.98億
|424.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|營業收入
|330.06億
|296.54億
|332.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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