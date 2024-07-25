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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估上修至3.57元，預估目標價為191.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.5元上修至3.57元，其中最高估值6.87元，最低估值2.45元，預估目標價為191.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.87(6.87)6.779.5311.15
最低值2.45(2.45)4.216.9410.85
平均值3.72(3.66)5.718.4111
中位數3.57(3.5)5.748.411

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值353.00億378.75億415.93億447.79億
最低值334.39億353.22億371.55億401.88億
平均值346.90億365.42億387.15億424.83億
中位數347.55億366.75億382.98億424.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS------
營業收入330.06億296.54億332.39億

詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGEV

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