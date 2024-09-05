鉅亨速報 - Factset 最新調查：錢樹商店(DLTR-US)EPS預估下修至5.51元，預估目標價為107.50元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 14:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對錢樹商店(DLTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.43元下修至5.51元，其中最高估值6.8元，最低估值5.2元，預估目標價為107.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.8(6.8)
|8.31
|9.52
|10.42
|最低值
|5.2(5.2)
|5.56
|5.64
|7.9
|平均值
|5.96(6.01)
|6.9
|8.18
|9.3
|中位數
|5.51(6.43)
|6.4
|8.8
|9.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|315.47億
|335.11億
|352.10億
|360.84億
|最低值
|305.30億
|316.81億
|332.09億
|347.56億
|平均值
|309.32億
|323.61億
|341.03億
|354.87億
|中位數
|307.94億
|322.29億
|341.39億
|356.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.47
|5.65
|5.80
|7.21
|-4.55
|營業收入
|236.11億
|255.09億
|263.21億
|283.32億
|306.04億
詳細資訊請看美股內頁：
錢樹商店(DLTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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