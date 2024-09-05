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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：錢樹商店(DLTR-US)EPS預估下修至5.51元，預估目標價為107.50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 14:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對錢樹商店(DLTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.43元下修至5.51元，其中最高估值6.8元，最低估值5.2元，預估目標價為107.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.8(6.8)8.319.5210.42
最低值5.2(5.2)5.565.647.9
平均值5.96(6.01)6.98.189.3
中位數5.51(6.43)6.48.89.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值315.47億335.11億352.10億360.84億
最低值305.30億316.81億332.09億347.56億
平均值309.32億323.61億341.03億354.87億
中位數307.94億322.29億341.39億356.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.475.655.807.21-4.55
營業收入236.11億255.09億263.21億283.32億306.04億

詳細資訊請看美股內頁：
錢樹商店(DLTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDLTR

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