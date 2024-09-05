鉅亨速報 - Factset 最新調查：錢樹商店(DLTR-US)EPS預估下修至6.5元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 10:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對錢樹商店(DLTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.63元下修至6.5元，其中最高估值6.8元，最低估值5.2元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.8(6.8)
|8.31
|9.52
|10.42
|最低值
|5.2(6)
|5.56
|5.64
|9.15
|平均值
|6.14(6.56)
|7.16
|8.34
|9.72
|中位數
|6.5(6.63)
|7.65
|8.9
|9.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|315.47億
|335.11億
|358.91億
|360.84億
|最低值
|305.30億
|316.81億
|332.41億
|354.80億
|平均值
|310.28億
|325.18億
|343.07億
|357.28億
|中位數
|311.11億
|325.06億
|342.75億
|356.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.47
|5.65
|5.80
|7.21
|-4.55
|營業收入
|236.11億
|255.09億
|263.21億
|283.32億
|306.04億
詳細資訊請看美股內頁：
錢樹商店(DLTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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