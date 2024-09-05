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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：錢樹商店(DLTR-US)EPS預估下修至6.5元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 10:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對錢樹商店(DLTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.63元下修至6.5元，其中最高估值6.8元，最低估值5.2元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.8(6.8)8.319.5210.42
最低值5.2(6)5.565.649.15
平均值6.14(6.56)7.168.349.72
中位數6.5(6.63)7.658.99.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值315.47億335.11億358.91億360.84億
最低值305.30億316.81億332.41億354.80億
平均值310.28億325.18億343.07億357.28億
中位數311.11億325.06億342.75億356.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.475.655.807.21-4.55
營業收入236.11億255.09億263.21億283.32億306.04億

詳細資訊請看美股內頁：
錢樹商店(DLTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDLTR

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