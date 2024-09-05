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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團(Z-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 12:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Zillow集團(Z-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.3元上修至1.32元，其中最高估值1.5元，最低估值1.11元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.5(1.5)2.423.663.17
最低值1.11(1.11)1.351.783.17
平均值1.32(1.32)1.812.473.17
中位數1.32(1.3)1.82.423.17

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值22.19億26.50億30.80億32.41億
最低值20.89億23.80億25.86億29.89億
平均值21.85億24.82億28.01億30.97億
中位數21.90億24.77億28.12億30.62億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.48-0.72-2.11-0.42-0.68
營業收入27.43億33.40億81.47億19.58億19.45億

詳細資訊請看美股內頁：
Zillow集團(Z-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZ

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