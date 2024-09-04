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外資落跑！八大官股護盤急撒217億元創高 狂敲台積電近73億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-04 23:18

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外資落跑！八大官股護盤急撒217億元創高 狂敲台積電近73億元。（鉅亨網資料照）

台股今 (4) 日急殺 999 點，外資瘋狂倒貨 1007 億元，創單日史上最狠紀錄，不過，八大官股券商護盤動起來，合力買超上市櫃 217.41 億元，改寫歷史新高紀錄，超越 7 月 26 日 209.14 億元，其中，光是台積電 (2330-TW) 就敲進 72.9 億元。

觀察八大官股券商今天買超前十大標的，護盤仍以大型權值股為主，買超第一名為台積電 72.9 億元；廣達、聯發科各獲買超 9.3、7.7 億元，分列二、三名；群益台灣精選高息 (00919-TW) 獲買超 7.4 億元，居第四；市值型 ETF 元大台灣 50 (0050-TW) 獲買超 6.2 億元，列第五。


第六至十名依序為中信金、欣興、台達電、國泰永續高股息 (00878-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)，買超金額分別落在 3.6-5.3 億元之間。

其他個股方面，鴻海、聯電、台光電、日月光投控等電子股也獲得八大官股券商青睞，金控股國泰金、兆豐金同步獲得官股敲進，買超金額約落在 2-3 億元。

關於集中市場融資擔保維持率，金管會證期局表示，截至 2024 年 9 月 3 日，信用交易之整戶擔保維持率為 172.48%，將密切關注國際金融市場變化。

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