外資落跑！八大官股護盤急撒217億元創高 狂敲台積電近73億元

台股今 (4) 日急殺 999 點，外資瘋狂倒貨 1007 億元，創單日史上最狠紀錄，不過，八大官股券商護盤動起來，合力買超上市櫃 217.41 億元，改寫歷史新高紀錄，超越 7 月 26 日 209.14 億元，其中，光是台積電 (2330-TW) 就敲進 72.9 億元。