外資單日賣超1007億元破紀錄 史上前10大賣超有7次落在今年

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-04 17:58

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台股今 (4) 日電子權值股全倒，加上 AI 族群臉黑，終場跌 999.46 點或 4.52%，成為台股史上第三大跌點，摜破所有均線，以 21092.75 點作收，成交量 4851.05 億元。三大法人今天合計賣超 1230.84 億元，其中外資大砍 1007.51 億元，為外資首次賣超台股超過千億，中信金再度遭狙擊，外資大舉減碼中信金 9.4 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資今天大砍 1007.51 億元，創下台股史上外資賣超最大金額，自營商同站賣方，賣超 339.74 億元，投信則獨站買方，買超 116.41 億元，三大法人合計賣超 1230.84 億元。

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值得注意的是，外資賣超金額前十大中，有 7 次發生在今年。今日外資首次賣超逾千億，成外資賣超金額第一名，第二名則發生在 8 月 2 日，賣超 966.59 億元。另外，外資 4 月 19 日賣超 857.53 億元、7 月 26 日賣超 846.46 億元、1 月 17 日賣超 782.22 億元、8 月 5 日賣超 699.6 億元、7 月 19 日賣超 644.46 億元，都擠進外資賣超台股前十名。

即便外資今天大砍台股，但今天最青睞的個股為新光金，大舉敲進新光金 9.3 萬張。另外，也買超中工 4613 張，永光 2783 張，訊舟 2365 張，金寶 2033 張，亞光 2015 張，建漢 1990 張，貿聯 - KY 1921 張，瑞軒 1755 張，台灣大 1728 張。

外資賣超方面，再度大砍中信金 9.4 萬張，同時也減碼台積電 4.9 萬張，聯電 2.9 萬張，中鋼 2.4 萬張，兆豐金 2.3 萬張，開發金 2.3 萬張，臺企銀 2.2 萬張，南亞科 1.9 萬張，廣達 1.9 萬張，群創 1.8 萬張。

多檔高股息 ETF 也遭外資狙擊，外資賣超 00929 復華台灣科技優息 8.7 萬張，00940 元大台灣價值高息 8.6 萬張，00919 群益台灣精選高息 4.9 萬張，00878 國泰永續高股息 2.9 萬張。

投信今天則偏愛金融族群，買超中信金 3 萬張，兆豐金 7262 張，開發金 6686 張，華南金 3643 張，國泰金 3526 張。同時，也加碼聯電 1.8 萬張，長榮航 1 萬張，統一 4138 張，仁寶 3669 張，遠傳 3333 張。